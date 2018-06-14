Не будет кворума: заседание исполкома по тарифам на «маршрутках» Николаева перенесли на 22 июня

Заседание исполнительного комитета Николаевского городского совета, где будут в третий раз будут рассматривать вопрос о повышении тарифов на перевозку в общественном городском транспорте перенесли на пятницу, 22 июня.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

Ранее сообщалось, что в ходе сессии городского совета Николаевский городской голова Александр Сенкевич поручил на внеочередное заседание исполкома, на пятницу, 15 июня повторно вынести проект решения по изменению тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте.

«Однако, по предварительной информации, которую предоставили в департамент обеспечения деятельности исполнительных органов представители исполкома, в этот день кворума не соберется, поэтому исполком не будет иметь полномочий принимать никакие решения», - говорится в сообщении.

Таким образом, рассмотрят в следующую пятницу, 22 июня.

Напомним, что с утра, 14 июня, Николаевский городской голова Александр Сенкевич отказался выносить на голосование членов исполкома вопрос повышения тарифа на проезд в маршрутном такси города. В свою очередь водители «маршруток» пригрозили, что в пятницу, 15 июня никто не выйдет на маршрут.