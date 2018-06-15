ДЖКХ Николаева отменил результаты торгов по закупке понтонов для Аляудского моста после жалобы проигравшей фирмы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отменил результаты торгов на покупку понтонов для Аляудского моста после жалобы проигравшей фирмы-участника.

Соответствующий тендер размещен в системе публичных закупок Prozorro.

Департамент заказал два понтона для переправы. Ожидаемая стоимость услуги составила 3 миллиона гривен. Изначально на торги подавались четыре фирмы – ООО «ГИДРОТЕХСЕРВИС», ПАО «Украинское Дунайское пароходство», Укроборонпром ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара», а также ООО «ЮГАГРОХИМ». В ходе проведения аукциона заказчик определил победителем фирму ООО «ГИДРОТЕХСЕРВИС», которая согласилась выполнить услугу всего за 815 тысяч 126 гривен, в то время, как остальные участники предлагали суммы в 2,9 - 3 миллиона гривен.

После окончания торгов ПАО «Украинское Дунайское пароходство» пожаловалось на результаты конкурса, заявив, что тендерный комитет ДЖКХ нарушает закон. Компания заявила, что победитель не предоставил ряд документов, которые присутствуют в перечне, как обязательные – фирма ООО «ГИДРОТЕХСЕРВИС» не предоставила документов о том, что уже имеет опыт аналогичного договора, также победитель не дал сведений о том, что не имел никаких коррупционных правонарушений. В связи с этим фирма обратилась к заказчику с просьбой разъяснить, почему именно ООО «ГИДРОТЕХСЕРВИС» стало победителем торгов.

После этого ДЖКХ отменил результаты торгов и отменил решение о признании победителем ООО «ГИДРОТЕХСЕРВИС».

Но ПАО «Украинское Дунайское пароходство» прислало еще одно обращение – на этот раз с требованием разъяснить, почему их предложение было отклонено, назвав заказчика предубежденным и необъективным.

«Считаем, что аргументы изложенные в Протоколе рассмотрения тендерных предложений и в Информации об отклонении тендерного предложения, не соответствуют действительности, являются придирчивыми, необъективными и предвзятыми», - сказано в обращении.

Департамент пока не дал ответа на это обращение, оставив его на рассмотрении.

В комментарии «Преступности.НЕТ» представитель ДЖКХ Артем Сапожник отметил, что тендер будет отменен и в ближайшее время объявлен новый.

Стоит отметить, что ПАО «Украинское Дунайское пароходство» принадлежит государству. А фирма ООО «ГИДРОТЕХСЕРВИС» зарегистрирована в Николаеве, ее владельцами являются Александр Бондарец и Сергей Олейников. Уставной капитал фирмы - 12 тысяч гривен.

Напомним, 2 мая провалилась пешеходная часть по Аляудскому мосту и он срочно нуждается в ремонте, так как является опасным для людей.