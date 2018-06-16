В Очакове строят причал, от которого будут ходить «ракеты» на Кинбурнскую косу и в Николаев

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В акваторию центрального городского пляжа Очакова 14 июня зашли плавкран, баржа и буксир компании «Ниблулон», которые будут строить причал для пассажирских «ракет».

Об этом сообщили в пресс-службе Очаковского городского совета

Сотрудники компании начали монтажные работы. С него будут отправляться рейсы на Кинбурнскую косу, в Николаев и Херсон.

«Таким образом будет увеличен поток отдыхающих в Очаков, что позволит возродить туристическую инфраструктуру нашего края. Информацию по бронированию и покупке билетов впоследствии можно будет получить по телефону (050) 394-74-83 или написав на электронный адрес passflot@nibulon.com.ua», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее властям Очакова предложили заманивать туристов вином и ухой.

Вадим Богданов

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