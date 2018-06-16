На Николаевщине «местные» пасечники возмутились, что в их район приехали «чужие» пчеловоды

В Еланецком районе Николаевщины 14 июня местные пасечники организовали акцию в защиту своих прав. Они недовольны, что на территорию района завозится 1200 пчелосемей.

Об этом сообщает сайт «Новости Еланецкого района».

«Между местными пчеловодами всегда было понимание по размещению пасек, всегда работали на условиях добрососедства и с заходом «чужих», которые стали рядом с уже размещенными пасеками, создалась конфликтная ситуация», - пишет сайт.

Этот вопрос обсудили на заседании комиссии районного совета, его обещали вынести на сессию. Отмечается, что для многих людей доход от пасеки стал едва ли не единственным средством заработка для содержания своих семей.

Напомним, что в Украине хотят создать единый реестр пчеловодов и онлайн карту пасек.