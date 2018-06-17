В Украине снова хотят повысить цены на алкоголь, – СМИ

В ближайшие несколько месяцев в Украине будут подняты минимальные цены на алкоголь.

Об этом сообщает «Обозреватель», минимальные цены на алкоголь в Украине пересчитывали еще в сентябре прошлого года. Действующие цены, уверены в Министерстве экономического развития и торговли, устарели и их пора повышать.

Согласно данным производителей алкоголя, если в прошлом году рентабельность производства бутылки водки 0,5 л была на уровне 3,75%, то сейчас - всего 0,2%. В прошлом году торговая наценка на бутылку, как заявляют участники алкогольного рынка, составляла 18,36 гривен, сейчас - 17,4 гривен. В связи с этим общими усилиями чиновники и профильные ассоциации определили новые минимальные цены.

Если сейчас минимальная цена на бутылку водки – 79,55 гривен, то после пересмотра она составит уже 89,4 гривен. В среднем водка подорожает на 12,4-19,6%, коньяк – на 6,6-9,5%, а вино – на 4,5-13,5%.

«До тех пор, пока минимальные цены не соответствуют реальным расходам, поясняют в правительстве, «теневой рынок» будет процветать. Так, цены на нелегальный алкоголь остаются на уровне минимальных, а тем, кто производит спиртные напитки законно, приходится их повышать, чтобы не работать в убыток. Украинцы, выбирая между дешевой незаконной и более дорогой, но легальной водкой, предпочтение отдают первому варианту. В ситуации, когда минимальные цены будут соответствовать экономически обоснованным, легальные производители получат возможность на равных конкурировать с «серым рынком», - отмечает издание.

Также сообщается, что представители профильных ассоциаций идею повышения цен поддерживают. По их оценкам, такое нововведение, с учетом роста доходов, на спрос существенно не повлияет.

«Принятие и реализация проекта постановления обеспечит приведение размера минимальных цен на алкогольные напитки в соответствие с нормами законодательства, в частности Налогового кодекса, Закона «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий»; защитит потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и приведет к уменьшению доли теневой экономики», - уверены в Министерстве экономического развития и торговли.

Напомним, последний раз цены на алкоголь повысили в сентябре прошлого года.