С начала 2018 года Николаевские аудиторы выявили нарушений на ₴ 394 миллиона

Начальник управления Южного офиса Государственной аудиторской службы в Николаевской области Денис Яковлев сообщил, что за период с января по май 2018 года в сфере закупок выявили нарушений почти на 394 миллиона гривен.

Об этом шла речь в ходе программы «Добрый вечер» на телеканале «НІС.ТВ».

Также Яковлев добавил, что в результате рекомендации Госаудит службы, всего отменено 44 процедуры в сфере закупок общей сумой на 185 миллионов гривен и расторгнуто 5 договоров на 107, 5 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что с начала года николаевские аудиторы устранили финансовые нарушения почти на 47 миллионов гривен.