Николаевской области не хватает «мощности», чтобы использовать много денег на ремонт дорог, - глава ОГА

Алексей Савченко «Мощность» Николаевской области не позволяет использовать большие суммы денег на ремонт дорог.

Об этом во время брифинга 18 июня заявил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Судя по его словам, в Николаевской области на ремонт всех дорог нужно 8-10 миллиардов гривен.

- В этом году бюджет наших дорог вырос в три раза. Когда я приехал работать, было 360 миллионов, сегодня у нас есть 1 миллиард 190 миллионов гривен. Но мощность области не позволяет использовать больше денег. Для того чтобы мы одномоментно поняли, что происходят ремонтные работы, нам нужно приблизительно 8-10 миллиардов гривен. А где ставить заводы, где брать технику? – сказал Савченко.

По его словам, он надеется, что до конца года завершат ремонт дороги Н-11 Днепр – Николаев. А если не завершат, то в следующем году на нее останется направить 200 миллионов гривен. Также он посетовал, что богатые люди в районах не ремонтируют дорогу возле своих домов.

- Я вижу привлекательные дома с огромными дворами, я бы назвал их дворцами. Но в 20-30 метрах от этих домов проходит дорога, которой почти нет или она в ямах. Никто не может подсыпать, сделать для людей. Я уверен, что это и фермер, у которого ездят фуры с перегрузом, - говорит губернатор.

Кроме того, Савченко рекомендует Службе автомобильных дорог в Николаевской области создать паспорта дорог региона.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко, пребывая с визитом в Николаеве в конце 2016 года, обещал, что «в 2017 году только в Николаевской области больше миллиарда будет выделено для того, чтобы строить новые дороги». Из обещанных Порошенко «больше миллиарда» на ремонт дорог Николаевщина в 2017 году получила меньше 700 миллионов. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян говорил, что в 2018 году из государственного бюджета выделили 1 миллиард гривен на дороги в Николаевской области.