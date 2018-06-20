Николаевцам напомнили не забыть уплатить налоги до праздников

Главное управление государственной фискальной службы в Николаевской области напоминает жителям о своевременной уплате налогов в бюджет и сообщает, что с 28 июня по 1 июля 2018 года зачисление оплаченных сумм не будет осуществляться.

Об это идет речь в пресс-службе ГУ ГФС в Николаевской области.

«С целью обеспечения уплаты необходимых налоговых обязательств в бюджет и предотвращения создания налогового долга, Главное управление ГФС в Николаевской области обращается к налогоплательщикам с просьбой оплатить начисленные суммы налоговых платежей до 27 июня 2018 года, включительно», - идется в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года в государственный бюджет поступило ₴647 миллионов НДС.