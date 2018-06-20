На Николаевщине аграрии перевели в местные бюджеты ₴70 миллионов

За зимне-весенний период 2018 года сельхозпроизводители Николаевщины, которые используют упрощенную систему налогообложения IV группы, перечислили местные бюджеты почти 70 миллионов гривен единого налога.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной фискальной службы в Николаевской области.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году, поступления от данной категории налогоплательщиков возросли почти на 20 миллионов гривен.

Также, начальник управления налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГФС в Николаевской области Людмила Гетманец сообщила, что упрощённую систему налогообложения используют три тысячи налогоплательщиков - сельхозтоваропроизводителей, у которых часть выработанной сельхозпродукции за год равняется или превышает 75%.

«У плательщиков единого налога IV группы неограничен предельный объем доходов и количество наемных работников. Размер ставок налога с 1 га сельхозугодий зависит от категории (типа) земель, их расположения и рассчитывается в процентах базы налогообложения», - сообщили в ГФС.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине отменили спецрежим НДС для аграриев.