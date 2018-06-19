Жена Авакова и нардеп Котвицкий основали в Николаеве фирму с уставным капиталом в 120 миллионов

Здание, где расположена фирма Котвицкого-Аваковой Жена министра внутренних дел Украины Инна Авакова и его приближенный нардеп от «Народного фронта» Игорь Котвицкий основали в Николаеве фирму «Підстепне сонце» («Подстепное солнце»), которая занимается производством электроэнергии.

Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Фирма «Подстепное солнце» основана 18 июля 2017 года и зарегистрирована по адресу Николаев, переулок Транспортный, 9. Уставной капитал фирмы – 120 миллионов гривен, 85 из них внес Котвицкий, а 35 миллионов – жена Авакова. Котвицкий и Авакова являются конечными бенефициарами этого предприятия, а руководит им Геннадий Гаевой.

Игорь Котвицкий Инна Авакова вместе с сыном и мужем

Сайт «Наші гроші» сообщает, что в марте 2018 года «Подстепное солнце» приобрело земельный участок площадью 25,4 га на территории Подстепненского сельского совета в Олешковском районе Херсонской области. Ранее замгубернатора Херсонской области Евгений Рищук анонсировал строительство в Олешковском районе большой солнечной электростанции мощностью 250 МВт.

- Сейчас для юридических лиц, производящих солнечную энергию в Украине, созданы благоприятные условия. «Зеленый» тариф, который будет действовать до 2030 года, позволяет продавать полученное электричество в сеть по выгодным льготным расценкам – самым высоким в Европе, - рекламировал Рищук этот проект.

Директор «Подстепного солнца» Геннадий Гаевой является давним партнером министра внутренних дел Авакова по ряду украинских и зарубежных фирм, до сих пор с министром и его женой он является соучредителем благотворительного фонда им. Марианны Аваковой. Также Гаевой и Аваков регистрировались в соседних квартирах в Харькове по адресу улица Мироносицкая, 22. Гаевой является совладельцем ООО «Ананьевская солнечная электростанция», которая зарегистрирована в феврале 2018 в городе Ананьев Одесской области.

Напомним, ряд нардепов, имеющие отношение к альтернативной энергетике, внесли законопроект, которым как минимум до 2020 года закрепляется высокий «зеленый» тариф в Европе на уровне 15 евроцентов за МВт*ч, в то время как в большинстве стран на континенте цена не превышает 8,6 евроцентов. Также предлагается оставить лазейку для сохранения высокого тарифа для владельцев крупных станций.

В этом секторе энергетики сейчас также ведут значительные проекты группа Рината Ахметова и компания ICU, обслуживающая президента Петра Порошенко.

Напомним, что в феврале 2016 года было опубликовано видео, где экс-замглавы МВД Чеботарь договаривается с сыном Авакова о закупке рюкзаков для Нацгвардии. Александра Авакова задержали 31 октября 2017 года, тогда ему было предъявлено подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины («Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением»).

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщал, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Суд избрал сыну Авакова меру пресечения в виде личного обязательства – при этом прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины.