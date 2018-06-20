На райадминистарции и департаменту ЖКХ: В Николаеве исполком горсовета согласовал проект распределения ₴95 миллионов

Члены исполнительного комитета на внеочередном заседании поддержали внесение изменений в решение горсовета про бюджет Николаева на 2018 год, которые касаются государственных субвенций для районов и выделения дополнительных средств департаменту ЖКХ общей суммой в 95 миллионов гривен.

Об этом стало известно в среду, 20 июня, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный проект решения рассмотрят сегодня, на втором пленарном заседании 39-сессии горсовета. При этом перед заседанием решение должна утвердить профильная комиссия, которая собирается на 10:00.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич напомнил присутствующим членам исполкома В ходе заседания исполкома, что ранее на сессии депутаты распределили неиспользованные средства за 2017 год, однако они не отказались голосовать за выделение дополнительных средств администрациям районам и департаменту ЖКХ.

- Поэтому у нас остались нерешенными вопросы, касающиеся дополнительного финансового ресурса для администраций районов и департамента ЖКХ. Сумма составляет 95 миллионов на все эти пять направлений. Этот проект решения находится у вас на руках, прошу его обсудить, - кратко рассказал суть проект решения Сенкевич.

Также, первый вице-мэр Владимир Крыленко призвал всех проголосовать, однако не все поддерживали такой проект решения, а именно депутат областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин «воздержался» при голосовании.

Александр Сенкевич Юрий Кормышкин Юрий Андриенко и Юлия Литвинова

Ранее сообщалось, что депутаты горсовета на сессии перераспределили более 200 миллионов гривен Николаева на 2018 год.