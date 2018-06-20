Из местных бюджетов Николаевщины потратят 31 миллион гривен на оздоровление детей

В 2018 году из местных бюджетов Николаевской области выделили 31 миллион гривен на оздоровление детей.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Из 31 миллиона средства областного бюджета составляют 16 миллионов гривен, средства районных бюджетов и городов области – 15,4 миллиона гривен.

Из областного бюджета департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации на содержание детских лагерей «Орленок» и «Паруса» выделено 9,6 миллионов гривен, от департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации на закупку путевок - почти 6 миллионов, из которых 300 тысяч гривен -для оздоровления детей, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, а управлению здравоохранения Николаевской облгосадминистрации на функционирование отделения № 3 в селе Рыбаковка областного детского кардиоревматологического санатория «Южный» - 619 тысяч гривен.

С начала года в центры «Артек Пуща водица» и «Молодая гвардия» направлено на оздоровление 312 детей.

Напомним, в Николаевской области планируется создать 16 инклюзивных ресурсных центров для детей с инвалидностью. Сейчас уже есть 11 центров, создание остальных будет завершено к 1 июля.