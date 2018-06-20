«Глаз урагана» или все уже позади?

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, гривна возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года. По данным агентства украинская валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо. Создается впечатление, что, не смотря на вооруженный конфликт на востоке страны, высокий уровень коррупции и достаточно долговременное отсутствие международной финансовой поддержки, украинская экономика находится на подъеме, является устойчивой и способна сама себя обеспечивать. Так ли это на самом деле?

В 2019 году Украина, для того чтобы рассчитаться с долгами, должна найти 18 млрд долларов. МВФ давит на страну, чтобы цена на газ была 11 тысяч гривен. Если Украина не сможет найти деньги на расчеты с кредиторами, она будет вынуждена объявить дефолт.

А если завтра дефолт?

Ряд экспертов считает, что в этом случае гривна резко потеряет свою стоимость и ее цена опустится до 50 гривен за один доллар. Опять будут введены валютные ограничения, в том числе на свободную куплю-продажу валюты. Резко подорожают все товары, может произойти замораживание зарплат и пенсий, вырастет безработица. Такое положение в экономике страны может продлиться не менее десяти лет.

После объявления дефолта из страны потянутся вереницы инвесторов, с ней перестанут сотрудничать кредиторы, работа отечественных предприятий с зарубежными партнерами будет затруднена, произойдет резкое сокращение притока валюты в страну. Украина вернется в состояние последних лет существования СССР, во времена повального дефицита, нереально высоких цен на импортные товары, а других на полках наших магазинов практически нет, высоких цен на комплектующие и сырье для промышленности, что приведет к сокращению производства.

Сокращение производства приведет к сокращению деловой активности и уменьшению поступлений в бюджет – государство будет вынуждено сократить социальные программы, вероятно, опять возникнут трудности с бюджетным финансированием и работой казначейства, как это было в Донбассе в 2014 году – зарплаты, расчеты между предприятиями, все это может быть в случае дефолта заморожено.

Мексика – 1994 г., Россия – 1998 г., Аргентина – 2001 г., Ирландия – 2010 г., Греция – 2015 г. – все эти страны были слишком много должны (для размера своих экономик) внешним кредиторам, не смогли выплатить вовремя долг и объявили дефолт. Некоторые из них, например, Греция, не вышли из этого кризиса до сих пор.

Вы все врете, дефолта не будет

Считается, что для Украины экономически безопасный уровень государственного и гарантированного государством долга составляет около 35% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Это такой уровень госдолга, при котором государство может своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства без помощи международных финансовых организаций, без проведения реструктуризации или объявления дефолта.

Госдолг Украины на начало 1994 г. составлял всего 0,4 млрд долл. В 2000 году госдолг достиг 48% ВВП. На 1 января 2000 года общая сумма госдолга составляла 15,2 млрд долл., в том числе внешний – 12,4 млрд долл. С 2001 по 2007 год госдолг постепенно уменьшился до 12,2% ВВП.

С декабря 2007 г. по март 2010 г. премьер-министром Украины работает Ю. В. Тимошенко, затем ее на посту сменяет Н. Я. Азаров, в начале 2014 года совсем немного правительство возглавляет Арбузов. С 2014 года в истории Украины начался новый этап перемен, а перемены, как известно, никогда не проходят без экономических потрясений.

За 2008–2011 годы прямой государственный долг вырастает с 12,2% до 29,8% ВВП. Только за 2008 год общий госдолг страны увеличился на 40% или на 7,03 млрд долл. С начала 2009 г. госдолг в валютном выражении увеличился еще на 35,2%, или на 8,663 млрд долл. На конец июля 2009 г. общий госдолг составлял уже 33,262 млрд долл.

По данным Минфина Украины, динамика государственного и гарантированного государством долга составляла: на 31.12.2009 г. – 39,68 млрд долл., на 31.12.2010 г. – 54,29 млрд долл., на 31.12.2011 г. – 59,21 млрд долл., на 31.12.2012 г. – 64,49 млрд долл., на 31.12.2013 г. – 73,08 млрд долл., 31.12.2014 г. – 69,8 млрд долл.

По состоянию на 31.12.2017 г. общий госдолг Украины составлял 76,3 млрд долларов – это примерно 83% от ВВП страны или по $1,8-$1,9 тыс. на каждого украинца. Как сообщало информационное агентство УНИАН, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году был сведен с дефицитом на уровне 6,848 млрд долларов, что на 25,2% больше от дефицита за 2016 г.

А теперь сравниваем 83% госдолга от ВВП страны с 35% экономически безопасным уровнем государственного и гарантированного государством долга, при котором государство может своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства без помощи международных финансовых организаций, без проведения реструктуризации или объявления дефолта, и делаем правильные выводы, по ходу не забываем говорить спасибо «папередникам», красиво жившим в долг и набравшим для страны за время своего правления долгов более чем на 40 миллиардов долларов.

При чем здесь «глаз урагана»?

«Глаз урагана» – это такое место посреди бушующего урагана, в котором очень тихо и уютно находиться. Есть только один неприятный момент – спокойствие это кажущееся, и длится недолго – обязательно в это место внезапно приходит ураган, и на границе спокойной зоны и зоны урагана условия особенно суровы и разрушительны.

Автор: Александр Олейник, zi.dn.ua