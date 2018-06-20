«Эти цифры пугают»: на обновление аварийных водопроводно-канализационных сетей Николаева необходимо ₴5 миллиардов

На реконструкцию аварийных канализационных и водопроводных сетей города Николаева необходимо 169 миллионов евро.

Об этом во вторник, во время открытия здания решеток Галициновских очистных сооружений сообщил директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.

Так, он отметил, что водопроводных сетей в Николаеве около 200 км, а канализационных сетей – 720 километров.

- Из них в аварийном состоянии находится: водопроводных сетей – 93 километра, а канализационных – 33 километра. Это те аварийные участки сетей, которые необходимо реконструировать, - заявил он.

По его словам, ориентировочная стоимость обновления и капитального ремонта аварийных сетей составляет: водопроводные сети – 1 миллиард 85 миллионов гривен, канализационные – 2 миллиарда 78 миллиона гривен.

- Эти цифры, наверное, пугают, но мы должны про них говорить, мы должны знать, какие деньги нам нужны. Если мы не знаем цели, мы не знаем, куда нам идти, - добавил Дуденко.

Помимо этого, необходимо поменять около 500 задвижек разного диаметра, а также провести немедленную реконструкцию таких элементов НСВ – несущих конструкций, реконструкция фильтра, регентного блока, модернизация системы дезинфекции воды, реконструкция резервуаров чистой воды, строительство блока обработки промывных вод, строительство дополнительного блока угольной фильтрации, также на водозаборе необходимо обновить систему фильтрации сырой воды и системы решеток. Вы видите эти цифры, и без них город не сможет жить.

- Общие растраты на обновление фонда предприятия, в общем, скажу, что это близко 169 миллионов евро или 5 миллиардов гривен, - подытожил Дуденко.

Напомним, что ранее гендиректор «Николаеавводоканала» Борис Дуденко предлагал принять городскую программу «Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения», дабы избежать похожих чрезвычайных ситуаций с коллекторами, как по улице Лескова. В частности, на реализацию программы необходимо более 3 миллиардов гривен.