«Грош цена таким руководителям», – Кормышкин об угрозе срыва учебного процесса в школе №25

Депутат Николаевского областного совета, член исполкома Юрий Кормышкин возмущен ситуацией, которая сложилась вокруг 25 школы. По его словам, несмотря на наличие в бюджете денег, чиновники довели ситуацию до накала и не могут обеспечить детям место для обучения.

Об этом Кормышкин написал у себя на странице в Facebook.

Судя по состоянию школы №25, начало учебного процесса с 1 сентября тут находится под угрозой.

«Посмотрите, как выглядит школа, которая уже через два месяца должна открыть свои двери для учеников. У меня все тот же вопрос, куда дети придут 1 сентября? Ремонт школы № 25 был остановлен, потому что не хватило средств», — написал Кормышкин.

По его словам, ранее уже поднимал эту проблему на заседании исполкома, после чего фракция «Наш край» взяла на контроль этот вопрос, и будет следить за развитием ситуации вокруг школы.

«На прошлом исполкоме перед своими коллегами и мэром я озвучивал эту проблему, и фракция «Наш край» в Николаевском городском совете уже взяла на контроль этот вопрос, мы все будем следить за развитием ситуации вокруг 25-й школы. Только, чтобы дети все-таки пошли в школу в сентябре, работы надо было бы начать еще весной. Почему нельзя все делать своевременно, ведь деньги в бюджете есть? Нет, кому-то легче довести ситуацию до накала, дождаться от родителей и коллектива пикетов и массовых акций у стен административных зданий, и потом взяться героически решать проблему. У государства, где экономят на образовании своих детей – нет будущего. И грош цена руководителям, которые в 21-м веке не могут или не хотят элементарно обеспечить детям достойные условия обучения», — отметил член исполкома.

Фото: Мой город

Напомним, что в николаевской школе №25 не могут закончить начавшийся ремонт, поскольку на его окончание нет средств, а работы, которые уже выполнены, возможно, придется переделывать.