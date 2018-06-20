КП «Гуртожиток» могут отключить электричество в следующем году, если они не погасят долги до декабря 2018

Генеральный директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.

Данное заявление он сделал в ходе 2 пленарного заседания 39-й сессии Николаевского городского совета.

Так, Сивак отметил, чтобы такого не произошло нужно погасить задолженность до 1 января 2019 года и перевести всех жителей общежитий на прямые договора, но не с облэнерго, а с поставщиком услуги.

- На сегодняшний день большинство общежитий данного предприятия рассчитываются за электроэнергию по общему прибору учета. На сегодняшний день у КП «Гуртожиток» арестованы счета. С 1 декабря 2018 года КП «Гуртожиток» не будет иметь возможности рассчитаться за электричество с поставщиком универсальной услуги и единственным условием является полная оплата, которое они не смогут выполнить. Таким образом все общежития и объекты КП «Гуртожиток» отключат от предоставления электроэнергии и законных оснований для возобновления не будет. Если ситуация будет продолжаться, то она «всплывет» в январе- апреле 2019 года, - сообщил он.

Также, генеральный директор добавил, что задолженность по потреблению электроэнергии возросла на 2 миллиона 500 тысяч гривен.

Напомним, что в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко. Ранее ОКП «Николаевоблэнерго» отключило жителям общежития на улице Севастопольская, 65 свет из-за разрыва договора с КП «Гуртожиток».

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях КП «Гуртожиток» необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам.