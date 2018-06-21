В Индии мыши сгрызли в банкомате 1,2 миллиона рупий - полиция начала расследование

В индийском штате Ассам мыши сгрызли около 478 тысяч 800 гривен в банкомате государственного банка.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на India Today.

Так, одна из частных охранных компаний положила в банк 29 миллионов рупий. На следующий день банкомат вышел из строя и при его обследовании выяснилось, что 1 миллион 238 тысяч рупий съели мыши.

Отмечается, что большинство банкнот, которые там хранились, были номиналом в 500 и 2000 лакх (5 и 20 тысяч рупий). Местная полиция начала расследовать этот инцидент.

Напомним, что ранее на Сумской таможне заявили, что мыши съели две тонны конфискованных орехов. Позднее в Аргентине полицейские списали на мышей пропажу полтонны наркотиков.