«Правки в закон об Антикоррупционом суде, цены на газ и бюджет»: в МВФ назвали требования по кредиту для Украины

Для выделения очередного транша кредита Украине Международный валютный фонд ожидает правок в закон об Антикоррупционом суде и соответствующих действий по ценам на газ и бюджету.

Такое заявление сделала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время разговора с президентом Украины Петром Порошенко, передают Украинские новости.

По ее словам, принятие закона об Антикоррупционном суде — это важный шаг в борьбе с коррупцией, но теперь важно в краткие сроки одобрить президентский законопроект, чтобы формально создать суд и восстановить норму о рассмотрении им всех дел в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции.

«Мы также договорились тесно сотрудничать, в том числе с правительством, относительно своевременного осуществления этих и других действий, особенно касающихся цен на газ и бюджета, которые имеют решающее значение для завершения ожидаемого пересмотра программы по поддержке Украины МВФ», – заявила директор МВФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие два года Украина должна выплатить $10 миллиардов внешним кредиторам.