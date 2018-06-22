Государственный фонд направит 16 миллионов на ремонт двух школа и водопровода на Николаевщине

Государственный фонд регионального развития направить почти 16 миллионов гривен на реализацию социально важных проектов в Николаевской области.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской ОГА Александр Кушнир.

21 июня в Министерстве регионального развития прошло заседание комиссии для оценки и отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития. По результатам заседания Николаевской области одобрили все три представленных проекта:

- Вознесенская ОТГ – капитальный ремонт здания Вознесенской общеобразовательной школы №8 (ГФРР – 9 миллионов гривен, местный бюджет – 7,8 миллиона). Реализация проекта обеспечит создание надлежащих температурных и санитарно-гигиенических условий и позволит ежегодно экономить до 30% средств местного бюджета, которые направлялись на отопление школы.

- Коблевская ОТГ – реконструкция водопроводной сети в селе Рыбаковка (ГФРР – 3,7 миллиона гривен, местный бюджет – 3,6 миллиона гривен). Проектом предусмотрена замена сети водопровода по всей протяженности (15 км), проведение закольцевания, установка водопроводных колодцев, пожарных гидрантов. Принятые проектные решения позволят обеспечить население общины качественной питьевой водой и позволят избежать потери 260 кубометров воды в год.

- Арбузинская ОТГ – энергоэффективная термосанация учебно-воспитательного комплекса «Подснежник» (ГФРР – 3,2 миллиона, местный бюджет – 1,1 миллиона гривен). В рамках проекта заменят окна и двери, утеплят фасад здания. Кроме того, в следующем году предусмотрен переход на альтернативные виды топлива.

Напомним, ранее сообщалось, что фонд регионального развития выделит 31 миллион гривен на николаевский аэропорт.