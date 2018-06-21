Сразу 13 электростанций зарегистрированы с адресом или телефоном николаевской фирмы, принадлежащей жене Авакова

На юге Украины, в том числе в Николаевской области, 13 электростанций имеют телефон или адрес фирмы ООО «Подстепное солнце», владельцами которой являются супруга главы МВД Инна Авакова и его бизнес-партнер, нардеп Игорь Котвицкий.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Номинальными владельцами этих фирм являются Наталья и Александр Афанасьевы из Житомира. Александр ранее работал в «Метро кэш энд керри», на «Житомирском мебельном комбинате» и «Житомирском маслозаводе». Он не имеет собственных денег для инвестирования в такие проекты.

Фирма Аваковой и Котвицкого «Подстепное солнце» зарегистрирована в Николаеве, по адресу переулок Транспортный, 9, а при регистрации указала номер (067) 268 24 42. Этими же контактными данными пользуются еще 13 компаний Афанасьевых (список в таблице ниже).

Александр Афанасьев также значится совладельцем ООО «Басань-Элиос». На декабрь 2017 года этой фирмой владела австрийская компания MMT Machines & Mechanisms Trading GMBH Ольги Афанасьевой (Мичелот). Сейчас женщина зарегистрирована в Бельгии, впрочем, в 2013 году она была совладелицей ООО «Элиос стратегия». Эта фирма фигурирует в уголовном производстве по госпредприятию «Инвестопроект». Как выяснило следствие, в 2012-2013 годах должностные лица ГП и ООО «Интертехэнерго» сговорились с несколькими фирмами, в том числе и «Элиос стратегией», перечислили деньги за бестоварные операции при выполнении целевых программ и завладели деньгами из госбюджета в особо крупных размерах.

С Александром Афанасьевым журналисты пообщались по телефону. Мужчина подтвердил, что средств на открытие собственного бизнеса не имеет, назвал себя «генподрядчиком, который строит солнечные электростанции (СЭС) под ключ»: выводит землю, сводит станцию, а зарабатывает на строительстве, для которого ищет инвесторов. В одном из проектов такими инвесторами оказались Инна Авакова и Игорь Котвицкий. В остальном, уверяет, будут инвесторы из Канады.

В декабре 2016 года Афанасьев создал фирму «Элиос-1» с видом экономической деятельности «производство электроэнергии». Впоследствии в компанию вошли Юрий Искра и Елена Узловая. В уголовных процессах 2016 года Узловая фигурирует как гражданская жена замглавы Днепропетровского облсовета Виктора Науменко. Бывший чиновник подозревается в причинении ущерба государству на 15 миллионов гривен. Последние изменения по этому делу были в марте 2018 года – Науменко сняли арест с квартиры.

На ряд из зарегистрированных на Афанасьевых СЭС уже выделена земля. ООО «Березань-терра» купило в 2018 году 24 га земли на территории Трихатского сельского совета Николаевского района Николаевской области «для ведения сельского хозяйства».