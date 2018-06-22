25 николаевских предприятий дважды в год получают ₴4,6 миллионов дотации на содержание коров

На Николаевщине 25 сельхозпредприятий получают 4,6 миллионов гривен за содержание коров молочного, молочно-мясного и мясного направления продуктивности. Данная дотация предоставляется на безвозвратной основе два раза в год.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В текущем году на развитие отрасли животноводства Правительством предусмотрены расходы в объеме 4 миллиардов гривен. Одним из направлений государственной поддержки является специальная бюджетная дотация.

«Важно, что на государственном уровне фермерским хозяйствам уделено должное внимание и оказана помощь для их дальнейшего развития. Дотация на безвозвратной основе - это шанс для предпринимателей воспользоваться предоставленными возможностями. Благодаря внедрению бюджетной программы на счета 25 предприятий агропромышленного комплекса области уже поступают 4,6 миллионов гривен специальной бюджетной дотации за содержание 6 тысяч 90 голов коров молочного, молочно-мясного и мясного направления продуктивности», - отмечает первый заместитель председателя облгосадминистрации Вячеслав Бонь.

Данная финансовая поддержка позволит повысить продуктивность молочного крупного рогатого скота, нарастить поголовье и улучшить генетический потенциал, увеличить объемы производства отрасли.

«Так, в текущем году сельхозпредприятиями уже закуплено около 100 голов высокопродуктивного племенного поголовья крупного рогатого скота отечественной селекции. Только за счет приобретения указанного поголовья, в следующем году в области ожидается увеличение валового производства молока на 450 тонн высококачественного молочного сырья, а годовая продуктивность коров может вырасти на 60 кг молока на 1 корову», - говорится в сообщении.

Кроме этого, закупленное племенное поголовье телок, нетелей и коров подлежит частичному возмещению стоимости в размере до 50 процентов, но не более 24 тысяч гривен за 1 голову.

Напомним, что крупнейшие производители курятины снова получат львиную долю дотаций из государственного бюджета.