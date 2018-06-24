На Николаевщине выписали штрафов на 3,9 миллиона гривен за нарушения в торговле алкоголем и табаком

Владислав Ракипов В Николаевской области в этом году за нарушения в обороте подакцизных товаров выписали штрафов на 3,9 миллиона гривен

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Всего на территории Николаевской области розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями осуществляют 2602 плательщика акцизного налога, в т.ч. 2060 физических лиц и 542 юридических лица. С начала 2018 года ГФС мобилизовала в местные бюджеты 66,1 миллиона акцизного налога с розничной торговли алкоголем и табаком.

По словам начальника управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров, с начала 2018 года, в т.ч. в ходе проведения операции «Курорт-2018», которая начата с 1 июня, провели 151 фактическую проверку плательщиков акцизного налога.

В результате контрольно-проверочных мероприятий обнаружили 104 факта нарушения требований налогового законодательства в сфере оборота подакцизных товаров. К субъектам хозяйственной деятельности применены финансовые санкции на общую сумму 3,9 миллиона гривен, из которых около 1 миллиона гривен уже поступило в местные бюджеты.

Напомним, что ранее в Николаеве остановили грузовик с 11 тысячами литров контрабандного спирта.