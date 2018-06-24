Олимпийская чемпионка Оксана Баюл пыталась отсудить у Украины $50 миллионов

Федеральный суд Центрального округа Калифорнии вынес решение в пользу государства Украина по иску олимпийской чемпионки Оксаны Баюл. Он удовлетворил ходатайство Украины об оставлении иска без рассмотрения.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

С 2015 года в производстве американского суда находилось дело по иску Оксаны Баюл к государству Украина, Джозефу Чарльзу Лемиру, делаверской корпорации «Olympic Champions Ltd» и корпорации с Британских Виргинских островов «Olympic Champions Ltd».

Баюл заявляла, что ответчики нарушили принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам. В то же время оплата такого использования осуществлялась ненадлежащим образом, что привело к неполучению чемпионкой надлежащей прибыли.

Сумма заявленных исковых требований составляла более 50 миллионов долларов. Суд признал, что требования фигуристки являются безосновательными, а потому подлежат отклонению.

Напомним, что ранее николаевская саблистка Ольга Харлан защитила титул чемпионки Украины.

Справка:

Оксана Баюл – украинская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 1994 года, чемпионка мира (1993).