Николаевская РГА допустила нарушений на полмиллиона гривен при выдаче субсидий, - Госаудитслужба

Южный офис Госаудитслужбы в Николаевской области провел ревизию в управлении социальной защиты населения Николаевской райгосадминистрации. При проверке использования субвенции из государственного бюджета для предоставления льгот и жилищных субсидий населению за период с января 2014 по декабрь 2017 года нашли финансовых нарушений на общую сумму 456 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Госаудитслужбы.

Наибольший ущерб нанесен бюджету из-за отсутствия информирования управления соцзащиты как со стороны поставщиков услуг, так и со стороны получателей субсидий.

«Из-за непредоставления ООО «Николаевгаз Сбыт» информации о потребителях-должниках управление неправомерно предоставило субсидии гражданам на сумму более 182 тысяч гривен. Также необоснованно была назначена и выплачена субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму почти 132 тысяч гривен вследствие сокрытия гражданами информации о приобретении автомобилей и жилого дома, стоимость которых превышает 50 тысяч гривен», - сообщили в аудиторской службе.

За допущенные нарушения законодательства одно должностное лицо управления соцзащиты привлекли к административной ответственности по статье 164-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение законодательства по финансовым вопросам»), санкция которой предусматривает штраф от 136 до 255 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Николаевоблэнерго» допустило неэффективных решений и рисков на 138 миллионов.