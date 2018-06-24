Николаевская ОГА распределила 51,5 миллиона гривен на реформу образования

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко подписал ряд важных распоряжений о распределении около 51,5 миллионов гривен на обеспечение и реализацию проектов «Новая украинская школа» и «Новое образовательное пространство».

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко.

Он коротко охарактеризовал каждое из распоряжений.

1. Департамент образования и науки Николаевской ОГА распределил около 24,8 миллионов гривен государственной субвенции. Эти средства направлены на обеспечение и внедрение концепции «Новой украинской школы», создание качественной, современной и доступной образовательной среды. Эти средства позволят приобрести в начальную школу современную мебель, дидактические материалы и компьютерное оборудование; провести повышение квалификации учителей, подготовить, издать и апробировать учебные материалы для начальных классов.

2. Для школ, участвующих в проекте «Новое образовательное пространство», распределили расходы общего фонда областного бюджета – они получат 10 миллионов гривен на улучшение материально-технической базы и проведение энергосберегающих мероприятий. Средства получат 4 школы, которые стали победителями конкурсного отбора. Эти учебные заведения смогут провести реконструкцию зданий с введением новых дизайнерских решений, закупить и установить оборудование и программное обеспечение, использовать в образовательном процессе скоростной интернет.

3. В соответствии с Программой развития образования в Николаевской области на 2017-2021 годы, из областного бюджета выделено 7,5 миллионов гривен на осовременивание и укрепление материально-технической базы опорных школ. В этом году распределение средств осуществлено между шестью победителями ежегодного конкурса на лучшее опорное заведение. В целом же по области органы местного самоуправления приняли решение о создании 16 опорных школ.

4. Между бюджетами районов, городов областного значения и объединенных территориальных громад распределили государственную субвенцию в размере около 9,2 миллиона гривен. Данные средства направлены на поддержку детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах общих школ. Это позволит не только проводить занятия по коррекции и развитию для детей этой категории, приобрести необходимые средства коррекции, но и оборудовать инклюзивного-ресурсные центры.

Также готов проект еще одного распоряжения – о распределении дополнительных 7 миллионов гривен областных средств для обеспечения образовательными услугами детей с особыми потребностями и приобретение специальных средств коррекции психофизического развития, оборудования, дидактических материалов, особых пособий для ресурсного центра инклюзивного образования и инклюзивного-ресурсных центров.