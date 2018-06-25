«Памятник не так легко разрушить», - Мкртчян об архитектурных зданиях Николаева, которые сдают в аренду

Начальник управления коммунальной собственности Николаевского городского совета Мкртыч Мкртчян рассказал о том, что на сегодняшний момент для помещений, которые имеют архитектурную важность, есть охранные договора, которых арендаторам следует придерживаться.

Об этом он сообщил в комментарии журналисту «Преступности.НЕТ».

Так, на данный момент есть достаточно небольшое количество архитектурных объектов, которыми распоряжается управление коммунальной собственности.

- Мало объектов, которыми мы в целом распоряжаемся. Все эти крупные объекты, которые имеют определенную историческую архитектурную ценность – находятся в отраслях. Если это школа, то школа. Если это больница, то больница. Если встроенное в жилых домах, тогда мы ведем речь не о здании в целом, а о маленькой доле. И тогда мы не можем решить на месте этот вопрос, - прокомментировал он.

Также Мкртчян добавил, что в ближайшее время будет совещание, на котором будут обсуждаться охранные договора для каждого памятника архитектуры, и чтобы арендаторы их придерживались. В свою очередь, он отметил, что «памятник не так легко разрушить»

- В любом случае, если вы занимаетесь формальной-градостроительной процедурой, то Вы в итоге попадаете в архитектурно-строительную инспекцию. И там есть публичный список памятников архитектуры. Вам ничего не согласуют, если вы ломаете памятник и вносите какие-то конструктивные и визуальные нарушения, то люди видят их, - отметил Мкртчян.

Ранее сообщалось, что ремонт здания Николаевского русдрама затягивается, поскольку не все фирмы могут проводить работы в памятнике архитектуры XIX века.