«Нельзя стесняться того, что мы продаем и покупаем», - начальник коммунсобственности Николаева о ненужных помещениях в городе

Мкртич Мкртчян Начальник управления коммунальной собственности Николаевского городского совета Мкртыч Мкртычян сообщил о том, что следует начинать продавать ненужные для города помещения, дабы купить аналог получше.

Данное заявление он сделал в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ».

- Вы сами знаете, чтобы разместить детские сады или дома культуры нам приходится приобретать коммунальную собственность. Нельзя быть консервативными. Если у нас есть что-то ненужное, то необходимо продавать и за эти деньги покупать аналог или даже лучше. Можно продать три маленьких и купить одно большое или наоборот. Продать одно большое ненужное помещение и купить три маленьких подходящих. Нельзя стесняться того, что мы продаем и покупаем. Это раньше была плановая экономика и всем было понятно какого качества и какие помещения нужны. Раз и навсегда запланировали, построили и законсервировали. Сейчас у нас требования меняются, - рассказал он.