Из местных бюджетов Николаевщины потратят 200 тысяч на обустройство пожарной охраны в Новоодесском районе

В Новоодесском районе появится местная пожарная охрана – на ее обустройство потратят 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Строительство местной пожарной охраны ведется на территории Бугской сельского совета.

Сообщается, что 200 тысяч гривен выделили из областного и местных бюджетов Николаевской области. В зону обслуживания местной пожарной части подпадают Бугский, Дымовский, Дельничный, Сухоеланецкий и Антоновский сельские советы. Всего на территории объекта будет обслуживаться более 5 тысяч человек. На данном объекте планируется создать 7 рабочих мест.

Также сообщают, что уже сделан ремонт помещения для дежурных, строится бокс для пожарного автомобиля.

Напомним, члены исполкома Николаевского городского совета согласовали выделение материалов из материального резерва для противопригарных работ в многоэтажке по улице Лягина, для тушения пожаров на полигоне ТБО, а также выделили топливо для обеспечения работ ГВК.