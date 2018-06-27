В Новой Одессе задержали грабителя, который отобрал сумку у бабушки

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В Новой Одессе полиция задержал 24-летнего парня, который подозревается в ограблении 89-летней женщины.

Об этом в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам пенсионерки, она вышла из магазина и присела на скамейке отдохнуть. Внезапно к ней подбежал неизвестный мужчина и выхватил из рук сумку, из которой достал кошелек и убежал. Через несколько часов полицейские установили личность нападавшего и задержали его – подозреваемым оказался ранее судимый мужчина, который сейчас находится под административным надзором.

Злоумышленник задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в Николаеве патрульным пришлось стрелять, чтобы задержать грабителя.

Вадим Богданов

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русскийденьги