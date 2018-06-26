В СНБО намерены разрешить приватизацию оборонных предприятий в Украине

Совет национальной безопасности и обороны вместе и Кабинетом министров и Верховной Радой прорабатывают возможность на законодательном уровне разрешить приватизацию украинских государственных оборонных предприятий.

Об этом на брифинге во вторник сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

- Хочу проинформировать, что мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности, с профильными комитетами по снятию любых ограничений по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестирования, внесения иностранных инвестиций в эти предприятия, - рассказал он.

Турчинов добавил, что пока это жестко ограничивает действующее украинское законодательство.

- Важно, что эти меры по либерализации внешнеэкономической деятельности украинских оборонных промышленных предприятий с одной стороны значительно усилят их позиции, перспективы развития, конкурентоспособность и эффективность деятельности. А с другой - не будет ослаблен экспертный контроль, - сказал секретарь СНБО.

По его словам, деятельность всех субъектов этого рынка будет отвечать всем подписанным Украиной международным соглашениям.

По мнению Турчинова, эти меры позволят сэкономить бюджетные средства, а также сделать оборонительный сегмент более прозрачным и эффективным.

Напомним, ранее СНБО ввел новые санкции против лиц, связанных с российской агрессией против Украины.