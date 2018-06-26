Департамент ЖКХ не выполнил ремонт в Николаевском клубе инвалидов «Виктория» - Казакова просит объяснений

Татьяна Казакова Секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что несмотря на то, что департаменту ЖКХ предусмотрели 200 тысяч гривен для ремонта в физкультурно-оздоровительном клубе инвалидов «Виктория», однако работы по непонятной причине не сделаны.

Об этом шла речь в ходе заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города, во вторник, 26 июня.

Так, Казакова рассказала, что уже составлен проект на гидроизоляцию стен и устройство приточной системы вентиляции в данном помещении. По ее словам, департамент ЖКХ до сих пор не выполнил ремонт и она не получила ответа по какой причине этого не сделано.

- Я выезжала на участок и есть решение комиссии Мотуза. Посмотрели, сделали проект, там должна была быть сума в районе 200 тысяч. Там должны были сделать гидроизоляцию стен и приточную систему вентиляции, чтобы убрать запах. Плюс сделать специализированый туалет. Это небольшое помещение, там готовятся спортсмены, они приносят медали. Поэтому, проект должны были делать в рамках бюджета 2018 года, на сегодняшний момент я узнаю, что эти работы в системе ЖКХ не провели вообще. Ответов почему не выполнили, деньги потратили на что-то другое мы не получили, - сообщила она.

Секретарь городского совета попросила дать рекомендацию бюджетной комиссии, чтобы заслушать руководителя департамента ЖКХ, чтобы закрыть вопрос по «Виктории».

- Я прошу вас дать рекомендацию для бюджетной комиссии заслушать и, чтобы вы заслушали руководителя департамента ЖКХ и если этих денег нет, ничего не сделано, предусмотрите, в корректировке бюджета выделено 100 тысяч, вот эти 200 тысяч, чтобы закрыть вопрос по «Виктории», - заявила Казакова.

В свою очередь член комиссии Владислав Ентин добавил, что по «Виктории» уже принималось решение несколько комиссий назад и поддержали единогласно вопрос.

- Я считаю, что мы должны внести в повестку дня и повторно дать рекомендацию с учетом отчета куда были потрачены деньги, а если они не потрачены, то когда будет выполняться, - предложил он.

В конечном итоге депутаты поддержали предложение Казаковой включить данный вопрос в повестку дня.

Ранее сообщалось, что в Николаеве большинство съездов с тротуаров для людей с инвалидностью не соответствуют нормам.