«Кто-то заботится обо мне»: В Австралии мужчина три раза за месяц выиграл в лотерею

Карло Массет Житель Австралии выиграл в лотерею три раза за месяц и в итоге получил несколько миллионов австралийских долларов.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на 9news.

59-летний Карло Массет из города Сиднея в штате Новый Южный Уэльс выиграл в лотерею дважды за одну неделю: выигрыш составил 2,5 миллиона австралийских долларов (более 1,8 миллионов американский долларов). После чего купил еще один билет и выиграл 48 тысяч австралийских долларов.

Мужчина раскрыл свою личность и сделал пожертвования в сумме 50 тысяч австралийских долларов отделению по лечению болезней сердца и легких в больнице Святого Винсента. Также он признался, что если после первого выигрыша думал, что ему повезло, то после третьего убедился, что «кто заботится о нем».

Также он отметил, что за всю жизнь он пять раз выигрывал в лотерею крупные суммы. В Австралии шанс выиграть в лотерею составляет 50 к одному.

Ранее сообщалось, что француз второй раз за полтора года выиграл миллион в лотерею.