Жительница Николаева просит у депутатов горсовета ₴1 миллион - у ее 5-месячной дочери врожденная непроходимость кишечника

Жительница Николаева Юлия Каштальян обратилась за помощью к депутатам бюджетной комиссии с просьбой выделить ей 1 миллион гривен на лечение дочери, у которой врачи диагностировали врожденную непроходимость кишечника.

Об этом стало известно в среду, 27 июня в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития.

Так, ее дочери 5 месяцев, девочку кормят с помощью капельницы - «это позволяет ребенку полноценно развиваться, в это же время кишечник растет до 3-лет, потом есть возможность вернуть ребенка к полноценной жизни».

- На сегодняшний день, те деньги, которые я получаю на ребенка - это 1 тысяча 400 гривен пособие по инвалидности, ничего не удается, - сообщила мама девочки.

Когда девочке исполниться годик, врачи проведут повторное обследование и будут принимать решение, либо делать пластику и удлинять кишечник, либо менять лечение.

Также по словам Юлии Каштальян, в месяц она тратит около 50 тысяч гривен - на лекарства и другие необходимые средства. В частности, с августа месяца они могут присоединится к фонду «Солнце в ладошке», который также сможет помогать молодой семье в борьбе с болезнью девочки.

В свою очередь, на вопрос депутатов сколько же нужно на лечение девочки, депутат Сергей Карцев отметил, что 100 тысяч гривен уходят в месяц, а цена вопроса в общем 1 миллион гривен.

Александр Бернацкий Сергей Карцев

В итоге депутаты безоговорочно решили поддержать просьбу молодой мамы, в свою очередь глава бюджетной комиссии Александр Бернацкий предложил вице-мэру по вопросам финансов Сергею Диндаренко и первому вице-мэру Владимиру Крыленко «разработать механизм, в порядке исключения, о внесении изменений в проект бюджета на 2018 год касательно выделения материальной помощи данной маме».

Напомним, что семье николаевского журналиста Игоря Поха, который ушел из жизни 17 мая после продолжительной болезни выделили финансовую помощь в размере 20 тысяч гривен.