С сегодняшнего дня николаевцы будут больше платить за проезд в маршрутных такси Николаева

В воскресение, 1 июля, в Николаеве проезд в маршрутных такси города стоит 5 гривен – вступило в силу соответствующее решение исполкома Николаевского горсовета.

Напомним, 22 июня исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал повышение стоимости проезда в маршрутках города с 1 июля, однако с условием, что до этого дня на всех маршрутках будут стоять GPS-трекеры.

27 июля городской голова Александр Сенкевич подписал это решение исполкома и пообещал, что инициирует расторжение договоров с ЧП «ПИК» по всем его маршрутам и с ООО «Эталон-Авто» по маршруту №1, после чего управление транспорта объявит новый конкурс на данные маршруты. Эти два предприятия не установили GPS-трекеры на своих автобусах.

Таким образом, с воскресенья, 1 июля стоимость проезда на маршрутах в зависимости от их протяженности составляет: до 10 км – не выше 4 гривен, более 10 км – не выше 5 гривен. В микрорайоны Матвеевка и Большая Корениха – не выше 6 гривен, в микрорайон Малая Корениха – 7 гривен.

В период с 1 сентября по 15 мая дети в возрасте от 6 до 14 лет будут платить за проезд в маршрутных такси по 3 гривны.

Напомним, что 14 июня Николаевский городской голова Александр Сенкевич отказался выносить на голосование членов исполкома вопрос повышения тарифа на проезд в маршрутном такси города. В свою очередь водители «маршруток» пригрозили, что в пятницу, 15 июня никто не выйдет на маршрут. На следующий день обещанная забастовка все таки не состоялась.

Ранее мэр отказывался выносить этот вопрос на заседание исполкома, потому что хотел видеть все «маршрутки» онлайн.