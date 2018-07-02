Владелец НГЗ Дерипаска возмутился, что российское правительство предложило ему «грабительские» кредиты, - СМИ

Попавший под санкции Минфина США олигарх Олег Дерипаска отказался от кредитов Промсвязьбанка, которые ему предложило российское правительство.

Как пишет «Дождь», об этом сообщает The Bell со ссылкой на федерального чиновника, знакомого Дерипаски и источник, близкий к банку.

По словам источников издания, Дерипаска мог взять кредиты в Промсвязьбанке на тех же условиях, которые правительство предложило другому олигарху, владельцу группы «Ренова» Виктору Вексельбергу. Дерипаска отказался, отметив в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников правительства, что считает условия кредитования грабительскими.

Ранее Вексельберг взял кредит в Промсвязьбанке на сумму чуть меньше двух миллиардов долларов. Источник, знакомый с условием финансирования, отметил, что Вексельберг был вынужден давать личные гарантии по кредиту. По его словам, ставка была рыночной, но «злой» - по верхней границе рынка.

Напомним, что Минфин США ввел в отношении Дерипаски и связанных с ним компаний санкции в начале апреля. Позже министерство заявило, что с компаний могут снять санкции, если бизнесмен продаст свою долю в них.

Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод» сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.