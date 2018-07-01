В Украине прожиточный минимум составил 1777 гривен, но неясно, можно ли выжить на эти деньги

С 1 июля прожиточный минимум в Украине вырос на 77 гривен и составляет 1777 гривен.

Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2018 год, сообщает «Лига.net».

«Установить в 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 года – 1 тысяча 700 гривен, с 1 июля – 1 тысяча 777 гривен, с 1 декабря – 1 тысяча 853 гривны», - гласит документ.

Для детей в возрасте до шести лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 67 гривен и составляет теперь 1559 гривен. Согласно бюджетной резолюции Кабмина на 2019-2021 годы, прожиточный минимум с 1 июля 2019 года прогнозируется в 1936 гривен, с 1 декабря 2019 года – 2011 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что по всей Украине начинает действовать округление цен.