Командира Сакской бригады морской авиации, располагающейся в Николаеве, наградили пистолетом Стечкина

Игорь Бездай (справа) Министр обороны Украины Степан Полторак 1 июля наградил именным оружием командира бывшей Сакской бригады морской авиации Игоря Бедзая.

Об этом сообщает сайт «Крым.Реалии».

Полковнику ВМС Бедзаю, который сейчас командует 10-й бригадой морской авиации Военно-морских сил Украины (после аннексии Крыма передислоцирована в Николаев – ПН), вручили автоматический пистолет Стечкина на официальной церемонии в Одессе по случаю Дня ВМС Украины. В 2014 году морской летчик был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Во время аннексии Крыма, когда аэродром в Новофедоровке был захвачен российскими военнослужащими, Игорь Бедзай отдал приказ подняться в воздух авиатехнике, имевшейся в распоряжении бригады. На николаевский аэродром Кульбакино смогли переправить три самолета и шесть вертолетов.

По словам Игоря Бедзая, парк 10-й бригады ВМС пополнился вертолетом Ка-226. Универсальный вертолет, способный действовать на море, садиться на палубу корабля, использоваться для поисково-спасательных действий, эвакуировать раненых в зоне проведения операции Объединенных сил, передали Военно-морским силам.

- Поскольку данный тип техники в Украине никем не эксплуатируется, сейчас технический состав бригады проходит переобучение, после чего проведет регламентные работы. Готовимся к тому, чтобы ввести вертолет в эксплуатацию – ориентировочно через 1,5-2 месяца, – отметил полковник Бедзай.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские летчики учили курсантов летать на штурмовиках и поражать цели на полигоне.