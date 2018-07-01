Ревизоры нашли в Николаевском филиале АМПУ нарушений как минимум на 220 миллионов гривен

Госаудитслужба проверила работу государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» с 2015 года по 2017 год и выявила нарушений на сотни миллионов гривен. Нарушения нашли и в Николаевском филиале АМПУ, в конкретных случаях их сумма превышает 220 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Украинская правда», которая обнародовала письмо ревизоров к Кабинету министров.

Как отметили аудиторы, в период с 1 января 2016 года по 1 июня 2017 года руководящему составу АМПУ выплачено зарплаты в повышенном размере на сумму 40,5 миллионов гривен. Из-за несоблюдения показателей, которые являются основанием для премирования работников, в Николаевском филиале необоснованно потратили 5,3 миллиона гривен.

Кроме того, размер портовых сборов и предоставление скидок является непрозрачным. Например, приказ Мининфраструктуры от 6 октября 2015 года по внедрению 50% скидки от ставок всех сборов, кроме административного для судов, которые нагружаются или разгружаются в морских портах Украины, привел к уменьшению доходов Николаевского филиала АМПУ на 21,3 миллиона гривен.

А из-за того, что Николаевский филиал в июле 2013 года заключил договоры сервитута (ограниченного права пользования землей) на заведомо невыгодных условиях в период с 1 января 2016 года по 1 декабря 2017 года утрачена возможность взыскания с операторов средств за доступ к причалам на сумму 195 миллионов гривен.

Также на финансовое состояние предприятия негативно влияет безнадежная дебиторская задолженность, неликвидные капитальные инвестиции и невыполнение договорных обязательств. Как отметили аудиторы, в целом на филиалах есть более 270 миллионов гривен сомнительной дебиторской задолженности из-за банкротства контрагентов. Из-за невыполненных договорных обязательств филиалами АМПУ существует вероятность потери 27 миллионов гривен.

Результаты аудита переданы в Министерство инфраструктуры и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, НАБУ подозревает экс-руководителей АМПУ в присвоении 247 миллионов гривен на тендерах по дноуглублению. Как известно, семеро подозреваемых были задержаны 29 января в ходе проведения следственных действий в Одесской, Николаевской областях и Киеве.