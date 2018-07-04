В бюджет Николаевской области поступило около 2,6 миллиардов гривен налога

За первое полугодие 2018 года в общий фонд местных бюджетов Николаевской области поступило около 2,6 миллиардов гривен. Отметим, что это больше на 17,2%, нежели в 2017 году.

Об этом идет речь на официальном сайте Николаевского областной государственной администрации.

Так, рост обеспечили по всем основным бюджетообразующим налогам, а именно:

- налог на доходы физических лиц + 22% (306,8 миллионов гривен);

- плата за землю + 3,3% (9,2 миллионов гривен)

- единый налог + 18,2% (45,7 миллионов гривен).

В свою очередь заместитель председателя ОГА Александр Кушнир сообщил, что большая часть бюджетов Николаевской области обеспечила перевыполнение поступлений, которые запланировали на период с января по июнь на 5%.

«Это, в свою очередь, дает местным органам власти право направлять их на решение первоочередных задач социально-экономического развития общества, согласно статьи 78 Бюджетного кодекса Украины, средства от перевыполнения доходной части могут направляться на расходы начиная с результатов за I квартал и последующие отчетные периоды», - объяснил он.

Отметим, что по состоянию на 1 июля 2018 года в бюджетах городов областного значения перевыполнение составляет 115,1 миллионов гривен (в том числе по Николаев - 113,2 миллионов гривен), а по сводным бюджетам районов - 47,8 миллионов гривен и по бюджетам ОТГ перевыполнение составляет 19,4 миллионов гривен.

«И приятные новости о преимуществах децентрализации - новосозданные в 2017 ОТГ уже за первое полугодие 2018 получили дополнительный финансовый ресурс в объеме почти 42,4 миллионов гривен, что в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Лидерами по темпам роста поступлений являются: Широковская ОТГ (Снигиревский район) - 4,9 раза; Радсадовский ОТГ (Николаевский район) - 3,6 раза», - отметил Кушнир.

Ранее сообщалось, что в январе - мае 2018 года ГФС в Николаевской области обеспечила в местные бюджеты почти 274 миллиона гривен единого налога.