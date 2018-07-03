Друг Путина российский миллиардер Тимченко продал свой самолет из-за санкций США, - СМИ

Российский миллиардер и друг президента РФ Владимира Путина Геннадий Тимченко, продал свой частный самолет из-за американских санкций, которые не позволяли ему его использовать.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные брокера и авиационного реестра.

По данным агентства, новым владельцем самолета Gulfstream стала дочерняя компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что Тимченко купил этот самолет в 2013 году примерно за $60 млн. А спустя 3 года - в 2016 году - его оценили в $50 млн.

В 2014 году, правительство США, в ответ на аннексию Россией украинского Крыма, ввело против Тимченко персональные санкции, назвав его членом внутреннего круга Путина.

Позднее Тимченко заявил, что американская компания Gulfstream Aerospace Corporation отменила контракт на обслуживание самолета.

- Мой Gulfstream не может быть использован, поскольку компания не обеспечивает его запасными частями, а пилоты не могут использовать навигацию и встроенные карты, - сказал он.

С тех пор самолет Тимченко дважды переходил в реестры воздушных судов разных стран. У него менялся хвостовой номер и офшорные компании, на которые он был оформлен, свидетельствуют реестры. Конечные владельцы этих офшорных компаний никогда не раскрывались, утверждает агентство.

Напомним, что Минфин США ввел в отношении Дерипаски и связанных с ним компаний санкции в начале апреля. Позже министерство заявило, что с компаний могут снять санкции, если бизнесмен продаст свою долю в них.

Ранее подконтрольный Дерипаске холдинг «Русал» продал «Николаевский глиноземный завод»сырьевому трейдеру «Glenсore». Сразу после этого стали высказывать мнения, что Дерипаска формально отмежевался от НГЗ, при этом оставив за собой контроль над предприятием.

«Glenсore» является давним партнером «Русала». Слияние этого швейцарского трейдера с «Русалом» и «Сибирско-Уральской алюминиевой компанией» произошло еще более десяти лет назад. Новосозданный холдинг стал называться «Объединенная компания Русский алюминий», контрольный пакет акций оказался у структур Дерипаски.