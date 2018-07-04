Депутат Николаевского горсовета Шульгач заявил, что большинство «маршруток» простаивают, а новый тариф на время даст передохнуть

Сергей Шульгач Депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач по результата инвентаризации маршрутных такси города утверждает, что большинство из них невостребованные и видит лишь один выход - поднятии тарифа на проезд.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг и предпринимательства, которая проходила в среду, 4 июля.

- В этот понедельник мэром Сенкевичем было озвучено протокольное поручение Манушевичу, чтобы сделать инвентаризацию маршрутных такси, там с определенными нововведениями. Я хотел бы напомнить, что я с боем на последней сессии выбил создание комиссии, и напомните (мэру Александру Сенкевичу, - ПН), что она была создана и уже основная масса работы, которая прозвучала на последнем аппаратном совещании мы проделали, и почему вы это не озвучили? – обратился Шульгач к начальнику транспортного управления Олегу Манушевичу.

В свою очередь, Манушевич пытался объяснить, что в понедельник мэр не желал слушать его и просил «не отчитываться перед ним, а только получать поручения и недоработки». Также он добавил, что изначально хотел предоставить запрашиваемую Сенкевичем информацию членам комиссии по вопросам транспорта, и если оно удовлетворит их предоставить мэру.

Олег Манушевич - Сейчас мы делаем фотографии подвижного состава, вносим на сайт в электронном виде фотографии – вид снаружи, внутри транспорта. Плюс фотографии техпаспорта сделаем, чтобы было видно цвет и вид топлива. Мы соединили ваши пожелания и его (мэра Сенкевича, - ПН), - отметил Манушевич.

- Я сожалел, что вы не напомнили мэру Сенкевичу про сессионное протокольное поручение, где Шульгач был руководителем этой временной комиссии. Вы могли бы сказать, что все что вы хотите практически на 90% готово, - возражал ему депутат.

В частности он добавил, что по итогам работы вышеупомянутой комиссии всего по городу около 580 маршрутных такси. Из них 10% собственники, остальные – частники.

- Есть некоторые фирмы, которые выиграли маршруты, но абсолютно не имеют своих транспортных средств. Когда мы объезжали все фирмы-перевозчиков на предмет проверки транспорта и водителей, существует ли медосмотр, было выявлено, что на всех, без исключения предприятий это происходит. Другое дело, что мы увидели, что большая часть транспорта невостребованная. Она просто брошена водителями. Катастрофически уменьшает количество подвижного состава не из-за того, что нет машин или оно в ужасном состоянии, а из-за того, что водители просто уходят, - рассказал о результатах ревизии Шульгач.

Владимир Евтушенко Сергей Исаков

Также он отметил, что у большинства «маршруток» разбитые салоны, однако само транспортное средство находится в пригодном состоянии.

- Самая «свежая» машина – ей шесть лет. В 2012 году последний раз закупали технику. Есть машины, которым по 20 - 25 лет. Сколько срок эксплуатации такого транспорта – 5-7 лет? Фактически те, которые последние были закуплены - они уже себя изживают, - говорил Шульгач.

В итоге депутат Исаков, поинтересовался у своего коллеги какой же выход из сложившейся ситуации, на что получил следующий ответ:

- Выход один – цена! – заявил депутат Шульгач.

Однако Исаков ему напомнил, что тариф на проезд недавно подняли, при этом Шульгач отметил, что «на какой-то определенный момент тариф даст передышку», но кардинально ситуацию не изменит.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич поручил начальнику управления транспорта горсовета составить список всех реальных «маршруток» вместе с их характеристиками.

Ранее, он подписал решение исполкома от 22 июня и тем самым поднял стоимость проезда на маршрутных такси города до 5 гривен.