За первое полугодие 2018 в местный бюджет Николаевщины поступило ₴1,7 миллиардов налогов на доходы физлиц

За первое полугодие 2018 года в местные бюджеты Николаевщины поступило 1,7 миллиардов гривен налогов на доходы физических лиц, что свыше 68% от общих поступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной фискальной службы в Николаевской области.

Так, по словам начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Владимира Копицы, налог на доходы физических лиц продолжает быть одним из основных источников наполнения местных бюджетов.

Отметим, что в первом полугодии поступило 1,7 миллиардов гривен, что на 306,8 миллионов гривен больше, чем в 2017 году соответствующего периода.

Ранее сообщалось, что за зимне-весенний период 2018 года в местные бюджеты Николаевщины поступило 1,37 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц.