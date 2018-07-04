Хозяйственный суд Николаевской области признал Черноморский судостроительный завод банкротом

Во вторник, 3 июля, Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом «Черноморский судостроительный завод».

Об этом сообщает пресс-служба Хозяйственного суда Николаевской области.

С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году была введена процедура санации завода, о чем хозяйственный суд вынес соответствующее постановление. Однако система мер по восстановлению платежеспособности должника не смогла предотвратить банкротство должника.

Руководствуясь ст. ст. 28, 37, 38, 40, 114 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», Хозяйственный суд Николаевской области постановил прекратить процедуру санации ОАО «Черноморский судостроительный завод», признать его банкротом и открыть ликвидационную процедуру.

«Согласно постановлению, срок исполнения всех денежных обязательств банкрота считается наступившим. Прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота. У банкрота не возникает никаких дополнительных обязательств (в том числе по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), кроме расходов, связанных с осуществлением ликвидационной процедуры. Продажа имущества банкрота допускается в порядке, предусмотренном статьей 44 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». Отменяются аресты, наложенные на имущество должника, признанного банкротом, и иные ограничения по распоряжению имуществом такого должника. Наложение новых арестов или других ограничений относительно распоряжения имуществом банкрота не допускается», - отмечается в сообщении.

Кроме того, прекращаются полномочия органов управления банкрота по управлению предприятием и распоряжению его имуществом, руководитель ЧСЗ должен уволиться с работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия собственника имущества банкрота.

Как известно, ЧСЗ подконтролен олигарху и народному депутату Вадиму Новинскому. Ранее сообщалось, что Минобороны хочет забрать у Новинского и ЧСЗ программу «Корвет», на которую выделят 1 миллиард гривен. Кроме того, Печерский суд арестовал акции «Черноморского судостроительного завода».