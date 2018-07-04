Порошенко подписал закон «О валюте», позволяющий открывать счета за границей и покупать доллары в интернете

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 4 июля, днем подписал закон «О валюте и валютных операциях».

Сделал он это демонстративно на встрече с представителями бизнеса в Киеве, передает пресс-служба главы государства.

- Сегодня мы уже завершили все необходимые процедуры и сегодня хочу вас поздравить, сейчас, в этом зале, - сказал Петр Порошенко, подписав закон о валюте на глазах у бизнесменов.

Напомним, 21 июня Верховная Рада с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон «О валюте». «За» такое решение проголосовало 228 народных депутатов.

Документом, в частности, отменяется валютный контроль для сделок по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте. Кроме того, становится «белой» работа физлиц с иностранными банками - там можно держать депозиты и брать кредиты.

Третий важный момент - это разрешение купля-продажа валюты через интернет, том числе и через системы интернет-банкинга вроде Приват-24.