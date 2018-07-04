На трассе возле Чернигова в результате лобового столкновения «Geely» и «Газель» погибли четыре человека

В пригороде Чернигова легковой автомобиль «Geely» лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Газель». В результате погибли три человека.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
Согласно сообщению, ДТП произошло около автомобильного моста через Десну. По данным полиции, водитель и две пассажирки Geely погибли на месте, еще один пассажир госпитализирован.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.
По информации UА:Чернигов, пассажирка «Geely» скончалась в больнице. Таким образом, число погибших возросло до четырех.
Пассажир «Газели» - в больнице с переломом костей таза, водителя не госпитализировали, сообщает издание.
Напомним, на Ровенщине пьяный водитель спровоцировал масштабное ДТП – четверо человек погибли, еще семеро пострадали