На трассе возле Чернигова в результате лобового столкновения «Geely» и «Газель» погибли четыре человека

В пригороде Чернигова легковой автомобиль «Geely» лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Газель». В результате погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Согласно сообщению, ДТП произошло около автомобильного моста через Десну. По данным полиции, водитель и две пассажирки Geely погибли на месте, еще один пассажир госпитализирован.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.

По информации UА:Чернигов, пассажирка «Geely» скончалась в больнице. Таким образом, число погибших возросло до четырех.

Пассажир «Газели» - в больнице с переломом костей таза, водителя не госпитализировали, сообщает издание.

Напомним, на Ровенщине пьяный водитель спровоцировал масштабное ДТП – четверо человек погибли, еще семеро пострадали