С начала года николаевские налоговики пополнили местные бюджеты на 285 миллионов земельного налога

В первом полугодии 2018 года в местные бюджеты Николаевской области мобилизировали 284,8 миллиона налога на землю.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области.

Как сообщил начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица, в первом полугодии 2018 года в местные бюджеты Николаевщины, кроме земельного налога, мобилизовано 234,4 миллиона гривен платы за землю от юридических лиц и 50,4 миллиона гривен платы за землю от физических лиц. Отмечается, что по сравнению с первым полугодием 2017 года поступления по плате за землю увеличились на 8,8 миллионов гривен.

Также сообщается, что с целью проведения достоверного начисления платы за землю сотрудники ГФС проводят сверки с землевладельцами, землепользователями, арендаторами относительно имеющейся площади земельных участков и использования льгот.

Напомним, за первое полугодие 2018 года в местные бюджеты Николаевщины поступило 1,7 миллиарда гривен налогов на доходы физических лиц, что свыше 68% от общих поступлений.