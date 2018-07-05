После покупки перевозчиками новых маршрутных такси нужно будет снова пересчитать тариф на проезд, – Манушевич

В случае покупки николаевскими фирмами-перевозчиками нового подвижного состава, появится необходимость подсчета нового тарифа на проезд.

Об этом в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» сообщил начальник управления транспорта Николаевского городского совета Олег Манушевич.

Напомним, что в среду, 4 июля, на постоянной комиссии по транспорту депутат Николаевского городского совета Сергей Шульгач заявил, что по результатам инвентаризации маршрутных такси города утверждает, что большинство из них невостребованные и видит лишь один выход - увеличение тарифа на проезд.

Олег Манушевич - В планах сейчас они месяц отработают. Они же кассу не могут собрать, мы договорились, что до 25 июля соберут кассу, посчитают свои затраты, водителю выдадут заработную плату, насколько больше, мы не знаем, проведут анализ и скажут, что вот такая сумма осталась на приобретение нового состава. Как только они выйдут с таким предложением, мы будем сразу начинать считать новый тариф, - рассказал он.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич поручил начальнику управления транспорта горсовета составить список всех реальных «маршруток» вместе с их характеристиками.

Ранее, он подписал решение исполкома от 22 июня и тем самым поднял стоимость проезда на маршрутных такси города до 5 гривен.