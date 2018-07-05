Вопрос о найме ЖКП «Південь» коллекторов для выбивания долгов обсудят на комиссии в Николаевском горсовете, - Сенкевич

Александр Сенкевич Ситуацию с николаевским ЖКП «Південь», которое наняло коллекторов, чтобы заставить горожан заплатить долги за коммунальные услуги, вынесут на обсуждение на комиссию по гласности и законности.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в эфире программы Добрый вечер.

По его словам, руководство предприятия самостоятельно приняло такое решение и с ним его не обсуждало.

— Я не могу принять решение, как поступить в данном случае: осудить ЖКП «Південь» или поддержать их. Сегодня я предложил вынести этот вопрос на комиссию по гласности, законности. Обсудить там все, чтоб были показаны расчеты и убытки, возможные возвраты и прибыли при использовании таких услуг. В любом случае, либо нужно создавать ЖКП «Південь» такой отдел, который будет этим заниматься, либо покупать эту услугу, как они это и сделали — рассказал он.

Также он отметил, что по его мнению, изначально предприятию нужно было попробовать договориться с людьми, предложив подписать договор о реструктуризации.

Напомним, что ранее николаевское жилищно-коммунальное предприятие «Південь», которое обслуживает Ингульский район, наняло коллекторов, чтобы заставить горожан заплатить долги за коммунальные услуги.