У кума экс-президента Ющенко из-за долгов конфисковали редкий кабриолет – его продадут на аукционе

Впервые в Украине на государственном аукционе продадут единственный в своем роде британский спортивный кабриолет, конфискованный у бывшего нардепа Давида Жвании.

Об этом сообщает ТСН.

Автомобилю, который политик 8 лет назад купил для жены Оксаны и специально для нее якобы заказал замену механической коробки передач на автоматическую (впервые за столетнюю историю марки) всего 12 лет. Он развивает скорость до 300 км/ч, имеет особый винтажный кузов из ясеня.

Кабриолет арестован еще зимой за долги перед банком и выставлен на аукцион, поскольку нет никаких обжалований или признаний действий исполнителя неправомерными.

Спорткар оценили в более чем три миллиона гривен. Долг Жвании составляет всего половину этой суммы, поэтому разницу от продажи ему вернут.

Машина уже находится на складе, где ее может пощупать каждый вероятный покупатель.

- Несмотря на ее возраст, здесь все почти новое. Пробег составлял, когда ее забрали, 4 тысяч км – это смешно, почти нулевой пробег для такой машины, — говорят работники парка машины.

Чтобы принять участие в аукционе, потенциальным покупателям придется уплатить гарантийный взнос в 160 тысяч гривен. Желающих приобрести эксклюзивный кабриолет Жвании уже около 30.

Жвания – кум Ющенко. Уроженец Грузии, выходец из знатной коммунистической семьи. В Украине состоялся как демократ. При Тимошенко был министром чрезвычайных ситуаций, ушел из политики нардепом от Партии регионов. После 2014 года информации о нем не было.

Напомним, что в апреле 2017 года НБУ признал неплатежеспособным банк нардепа-олигарха Жвании.