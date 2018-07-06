Главе «Нафтогаза» Коболеву после миллионных премий купили еще и бронированный «Cadillac»

Главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, которому недавно начислили огромную премию, купили бронированный автомобиль - Cadillac Escalade. Таким образом Служба безопасности компании повысила степень его охраны.

Об этом сообщил источник ЭП.

По его словам, основное внимание было уделено предотвращению внешних (уличных) угроз жизни и здоровью Коболева.

По данным журналистов, этот автомобиль был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ООО «УТН-Безпека». Она опосредованно (через ООО "Корпоративный фонд «Укртранснафта») принадлежит государственной «Укртранснафте».

До перехода на использование бронированного автомобиля Коболев использовал гражданскую бюджетную Toyota Highlander.

В НАК «Нафтогаз Украины» не комментируют причин повышения мер безопасности Андрея Коболева.

Сообщается, что за три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью.

В 2015 году на него было совершено покушение - был обстрелян дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.

В тоже время источник утверждает, что текущее решение о повышении мер безопасности главы «Нафтогаза» не связано с эпизодами прошлых лет.

- Нападения или угрозы, которые имели место в прошлом, не являются релевантными для принятия вышеупомянутого решения. Это решение имеет другую природу. Эта природа - анализ рисков в будущем, - говорит источник.

Ранее сообщалось, что члены правления НАК «Нафтогаз» получают многомилионные премии.